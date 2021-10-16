Появилась информация о четверных прыжках, которые исполнят россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова в произвольной программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Майя Хромых заявила на второй день соревнований два четверных прыжка (тулуп и сальхов), Анна Щербакова – один четверной лутц.

Софья Самодурова не выполнит в произвольной программе четверных прыжков. В коротком прокате фигуристка выступила безошибочно и набрала 67.15 балла. Анна Щербакова и Майя Хромых появятся в третьей группе — 14-й и 15-й соответственно.

Произвольная программа у женщин состоится в воскресенье, 17 октября, в 15:25 по московскому времени.