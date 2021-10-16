Матч 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Локомотивом» завершился со счетом 2:2. Эта игра стала первой для нового тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля.

Первый гол встречи забил нападающий «Рубина» Андерс Дрейер на 36-й минуте. Преимущество казанцев во втором тайме удвоил Герман Онугха. Спустя минуту Федор Смолов реализовал удар и отыграл один мяч. Счет удалось сравнять в компенсированное время: на третьей минуте отличился Рифат Жемалетдинов.

В таблице РПЛ «Локомотив» занимает промежуточное четвертое место с 18 очками. Команда Леонида Слуцкого находится на восьмой позиции с 15 баллами.