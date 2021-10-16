В Москве на стадионе «Открытие Арена» стартовал матч 11-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». На дерби команды выпустили следующие составы:

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные — Ребров, Селихов, Ломовицкий, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников, Маркитесов, Рассказов.

«Динамо»: Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Моро, Н’Жи, Шимански, Фомин, Захарян, Грулёв.

Запасные — Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

Судит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Ранее в игре 11-го тура «Зенит» уступил «Арсеналу» (1:2) и лидирует с 23 очками. «Динамо» может сократить отставание от петербуржцев до 1 очка в случае сегодняшней победы — у бело-голубых 19 очков.

«Спартак» идёт седьмым с 16 очками. Победа позволит ему догнать «Динамо».