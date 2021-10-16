Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 11 тура РПЛ с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:2 и стала дебютом наставника.

«Это была дикая, необузданная игра со стороны обеих команд.

Но вы знаете, что если команда проигрывает 0:2, а заканчивает 2:2, то остаётся положительное послевкусие», – поделился впечатлениями Гисдоль в эфире «Матч ТВ».

Тренер добавил, что его команда была очень смелой, а в некоторых моментах даже слишком. Из-за этого они пропустили много контратак и потеряли голевые моменты.

В таблице РПЛ «Локомотив» занимает промежуточное четвертое место с 18 очками. Команда Леонида Слуцкого находится на восьмой позиции с 15 баллами.