«Сивасспор» сыграл вничью с «Антальяспором» в матче девятого тура чемпионата Турции по футболу — 2:2. Счёт на 10-й минуте открыл игрок «Сивасспора» Джанер Османпаша. На 24-й минуте Фреди сравнял счёт, а Догукан Сынык на 42-й вывел «Антальяспор» вперёд. «Сивасспор» забил ответный гол в добавленное к первому тайму время — отличился Оларенваджу Кайоде. Во второй половине встречи команды не забили мячей.

В составе «Антальяспора» 90 минут отыграл российский защитник Фёдор Кудряшов. Для 34-летнего футболиста этот матч стал третьим в сезоне.

В октябре Кудряшов был вызван в сборную России и провёл первые матчи под руководством Валерия Карпина. В игре со Словакией (1:0) он отыграл 11 минут, а встречу со Словенией (2:1) провёл полностью.

«Антальяспор» с 9 очками занимает 15-е место из 20 команд в таблице чемпионата Турции.