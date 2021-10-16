«Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу — 2:4. Счёт открыл хавбек «МЮ» Мэйсон Гринвуд на 19-й минуте. Юри Тилеманс забил ответный мяч на 31-й минуте.

Основные события произошли в концовке встречи. Чалгар Сёюнджю на 78-й минуте вывел «лис» вперёд. На 82-й минуте Маркус Рэшфорд сравнял счёт, но уже через минуту Джейми Варди забил третий гол «Лестера». Окончательный результат установил Пэтсон Дака на первой дополнительной минуте.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду отыграл 90 минут. Эта игра стала для него всего лишь третьей после возвращения в клуб, в которой португалец не смог забить.

«Лестер» поднялся в таблице на 10-е место. «МЮ» остался пятым с 14 очками.

Принципиальный соперник «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — оторвался от команды Уле Гуннара Сульшера на 3 очка благодаря победе над «Бернли» — 2:0. Голами в составе подопечных Хосепа Гвардьолы отличились Бернардо Силва (12-я минута) и Кевин Де Брюйне (70-я минута).

«Ман Сити» вышел на второе место в таблице. Его отставание от «Ливерпуля» составляет 1 очко (17 против 18). У «Челси» 16 очков, но лондонцы провели на одну игру меньше.