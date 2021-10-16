«Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу. В матче 10-го тура сине-бело-голубые уступили «Сочи» дома 1:2, а сегодня, 16 октября, проиграли на выезде «Арсеналу», также со счётом 1:2.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» всего лишь второй раз в истории проигрывает два матча в чемпионате России подряд. Впервые это произошло в дебютный сезон специалиста во главе петербуржцев. В декабре 2018 года «Зенит» сперва уступил «Арсеналу» (2:4) и «Рубину» (1:2).

За всю историю работы Семака во главе «Зенита» команда проигрывала дважды подряд во всех турнирах всего лишь три раза. В 2018 году серия поражений «Зенита» составила четыре матча. Помимо упомянутых поражений от «Арсенала» и «Рубина», петербуржцы уступили в Лиге Европы сперва «Славии» в группе (0:2), а затем «Фенербахче» в 1/16 финала (0:1).

Второй раз серия из двух и более поражений произошла в октябре 2020 года. Тогда «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов «Брюгге» (1:2), в чемпионате России «Рубину» (1:2) и снова в Лиге чемпионов «Боруссии» из Дортмунда (0:2).