Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала выступление в короткой программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Спортсменка чисто выполнила прокат и набрала 67.15 балла.

«Для себя все сделала хорошо. Вращения, наверное, лучшие в моей жизни. Рабочий прокат, все спокойно и размеренно.

Я еще не в идеальной форме. Но я стараюсь, с прокатов и питерских соревнований это уже шажочек наверх по ступенькам к моему лучшему прокату», – цитирует Самодурову Sport24.

Спортсменка добавила, что пока не планирует добавлять тройной аксель и более сложные элементы. Ее цель – улучшить целиковые прокаты.

Произвольная программа у женщин на Budapest Trophy состоится в воскресенье, 17 октября, в 15:25 по московскому времени.