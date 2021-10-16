Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу (1:2). По мнению специалиста, неполитое поле стало одной из причин неудачно игры петербуржцев.

«Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создает, и, наоборот, помогает контратакующей команде», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Семака.

Говоря о первом пропущенном мяче, Семак отметил, что он стал цепью ошибок футболистов команды.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. На 4 очка от них отстаёт «Динамо», которое провело на 1 матч меньше.