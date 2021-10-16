Состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» одержал победу над «Сибирью» — 4:3. У омичей дубли сделали Наиль Якупов (22-я и 32-я минуты, обе шайбы — в большинстве) и Иван Телегин (29-я и 55-я минуты). У «Сибири» дубль оформил Вячеслав Литовченко (5-я и 59-я минуты), ещё один гол забил Денис Голубев (55-я минута).

«Авангард» в таблице Восточной конференции вышел на шестое место с 20 очками, «Сибирь» идёт десятой с 13 очками.

В другой встрече «Северсталь» и «Нефтехимик» выдали сверхрезультативный матч, завершившийся победой череповчан в овертайме со счётом 6:5.

Голы у «Северстали» забили Владислав Кодола (2-я и 28-я минуты), Йоонас Няттинен (4-я и 37-я), Никита Макеев (7-я), а победную шайбу в овертайме забросил Адам Лишка на 62:05. В составе «Нефтехимика» отличились Марат Хайруллин (21-я и 58-я минуты), Лукас Клок (42-я), Роналд Кнот (54-я), Евгений Митякин (58-я).

Примечательно, что «Северсталь» вышла на третий период, ведя в счёте 5:1, но гости забросили четыре шайбы за 20 минут, причём Митякин и Хайруллин забили по голу с интервалом 30 секунд (57:12 и 57:42) и перевели игру в овертайм.

«Северсталь» идёт в таблице Западной конференции на 10-м месте с 18 очками, «Нефтехимик» занимает восьмую строчку с 15 очками.

Ещё в одной игре рижское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Витязя» — 4:3. В основное время у латвийской команды забили Хантер Шинкарек (3-я минута), Йере Карьялайнен (11-я) и Кристапс Сотниекс (40-я). За «Витязь» отличились Нико Ойямяки (19-я), Валттери Кемилайнен (31-я) и Миро Аалтонен (38-я).

В овертайме на 61:40 Шинкарек оформил дубль, забросив победную шайбу. В таблице «Запада» «Динамо» вышло на восьмое место с 19 очками, «Витязь» идёт предпоследним 11-м с 14 очками.