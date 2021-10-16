В первом тайме встречи «Спартак» – «Динамо» защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертое предупреждение в текущем сезоне. Игрок пропустит следующий матч.

На последних минутах первого тайма на поле произошла серьёзная потасовка. В результате желтые карточки получили четыре футболиста. Среди них оказался Самуэль Жиго. После первого тайма «Динамо» ведёт в счёте – 1:0. Голом отметился Иван Ордец на 19-й минуте.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 24 октября в 19:00 по московскому времени.