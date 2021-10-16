Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о поражении от «Лестера» (2:4) и отметил недостатки команды в матче восьмого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Честно говоря, мы уже давно проводим такие матчи. Мы не видим проблемы в том, что пропускаем легкие, глупые голы.

Нам нужно быть более зрелыми, демонстрировать на поле опыт и высокомерие в хорошем смысле этого слова. Нам нужно что-то придумать, что-то изменить», – приводит слова Погба канал BBC Sport.

После восьми туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице с 14 очками, «Лестер» остается на промежуточной 11 позиции с 11 баллами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может покинуть английский клуб и перейти в «Барселону» летом 2022 года.