Россиянка Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy, проходящем в столице Венгрии. 17-летняя чемпионка мира-2021 чисто выполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

По итогам проката ученица Этери Тутберидзе получила 39,12 за технику и 35,64 за компоненты и с результатом 74,76 возглавила таблицу.

Второй стала ещё одна подопечная Тутберидзе Майя Хромых. 15-летняя фигуристка чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип + тройной тулуп, получив 72,82 балла (39,30 за технику и 33,52 за компоненты).

Тройку замыкает чемпионка Европы-2019, ученица Алексея Мишина Софья Самодурова. Ей удалось без ошибок исполнить каскад «тройной флип + тройной тулуп», двойной аксель и тройной лутц. За прокат фигуристка получила 67,15 балла (35,91 за технику, 31,24 за компоненты).

Произвольную программу в Будапеште фигуристки представят 17 октября.