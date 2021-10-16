Игорь Ларионов рассказал о назначении на пост главного тренера олимпийской сборной России и воспоминаниях из работы в молодежной команде.

«Назначение ФХР в Олимпийскую сборную – это новый вызов для меня и новые задачи. Рад быть полезным отечественному хоккею там, где это необходимо. Вижу нашу миссию в том, чтобы готовить игроков для перехода в главную команду, прививать им философию национальной сборной и передавать накопленный опыт», – цитирует Ларионова Чемпионат.

Специалист добавил, что от работы в молодежной сборной у него остались замечательные впечатления и «много пищи для размышлений». По его словам, юным игрокам нужно больше внимания и доверия.

Напомним, о назначении Ларионова на пост главного тренера олимпийской сборной России стало известно 14 октября. Тогда же главным тренером молодежной сборной был объявлен Олег Браташ. В тренерском штабе молодежки Ларионов работал с 2019 года.