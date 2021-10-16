В Сочи завершился матч 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между местной командой и «Ростовом» (3:2). Все голы хозяева забили в первом тайме и вышли на вторую строчку таблицы.

Счет на десятой минуте матча открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, спустя пять минут Матео Касьерра довел счет до 3:0.

В начале второго тайма гости начали отыгрываться. Защитник «Ростова» Баштуш забил на 53 минуте после передачи Игоря Калинина. В дополнительное время отличился форвард Али Соу. Однако у ростовчан не получилось уйти от поражения.

Сочи выигрывает второй матч подряд. Предыдущую встречу футболисты провели с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, обыграв команду Сергея Семака со счетом 2:1. Команда по итогам уик-энда закрепилась на второй строчке таблицы РПЛ с 21 очком.

В 12 туре «Сочи» на выезде встретился с московским «Локомотивом». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.