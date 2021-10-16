«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России по футболу — 2:2. Подопечные Руя Витории спаслись от поражения в заключительной пятиминутке.

Счёт открыл динамовец Иван Ордец на 19-й минуте. На 60-й форвард Константин Тюкавин увеличил преимущество бело-голубых.

На 87-й минуте капитан «Спартака» Георгий Джикия забил первый гол, на первой добавленной второй центральный защитник Самюэль Жиго отметился забитым мячом и принёс «Спартаку» ничью — 2:2.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев, Ларссон (Рассказов, 85), Соболев.

«Динамо»: Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Моро, Н’Жи (Тюкавин, 46), Шимански (Игбун, 82), Фомин, Захарян (Паршивлюк, 90+3), Грулёв (Сазонов, 90+3).

Ничья в московском дерби сыграла на руку «Зениту», который ранее сегодня уступил тульскому «Арсеналу» — 1:2. «Динамо» упустило шанс приблизиться к «Зениту» вплотную и опустилось на третье место с 20 очками. На вторую строчку поднялся «Сочи» (21 очко), одолевший в параллельной игре «Ростов» (3:2).

«Спартак» остался на седьмом месте, сравнявшись по очкам с ЦСКА и «Краснодаром» (по 17).