Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Майе Хромых запретили общаться с прессой на турнире Budapest Trophy, проходящем в столице Венгрии. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Отмечается, что причиной стало тренерское решение. Обе спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

По итогам короткой программы Щербакова занимает первое место, имея в активе 74,76 балла. Майя Хромых идёт второй, набрав 72,82 балла.

Тройку замыкает ещё одна фигуристка из России Софья Самодурова, занимающаяся в группе Алексея Мишина. Она набрала 67,15 балла, а после проката побеседовала с журналистами.