«Лацио» одержал волевую победу над «Интером» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу — 3:1. Счёт на 12-й минуте открыл нападающий миланцев Иван Перишич.

Во втором тайме римский клуб забил три мяча. Чиро Иммобиле на 64-й минуте реализовал пенальти, на 81-й Филипе Андерсон забил победный мяч, а в добавленное время Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счёт.

Команды играли в следующих составах:

«Лацио»: Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Патрик, Хисай (Лаццари, 66), Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Катальди, 85), Башич (Луис Альберто, 66), Филипе Андерсон (Акпа Акпро, 85), Иммобиле, Педро (Цакканьи, 75).

«Интер»: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Дамфрис, 67), Дармин, Барелла (Чалханоглу, 86), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 66), Джеко (Мартинес, 75).

В таблице серии A «Интер» занимает третье место с 17 очками, «Лацио» идёт пятым с 14 очками.