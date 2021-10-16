Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Ставил на 1:1, но «Динамо» сейчас должно кусать не только локти, но все, что у них есть на теле. По игре и моментам они переиграли «Спартак». Красно-белые уступали полностью. Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду», – цитирует Мостового Чемпионат.

Эксперт добавил, что команда Руя Витории играла плохо, но еще «рано хоронить «Спартак».

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11 тура чемпионата России по футболу — 2:2. Красно-белые ушли от поражения за последние пять минут встречи.