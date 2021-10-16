Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итог матча с «Динамо» (2:2) в 11 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) и рассказал о потасовке в первом тайме.

«Спартак» начал отыгрываться с 0:2 на 87-й минуте встречи. Голом отличился Георгий Джикия. В дополнительное время забил Самюэль Жиго. Перед перерывом футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку. Стычка началась из-за удара Арсена Захаряна по ноге Максимилиано Кофрие. После разбирательства четыре игрока получили желтые карточки.

«Результат неудовлетворительный. Хотелось сегодня одержать победу. Многое не получалось из того, что планировали. Не знаю, с чем это связано. Стычка с Грулёвым и массовая потасовка? Эмоции, борьба. Это дерби. Если бы не случилось на 45-й минуте, могло случиться позднее. Самое главное, что все всё оставили на поле, все обиды, ссоры и всё такое», – поделился впечатлениями Джикия в эфире Матч ТВ.

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11 тура чемпионата России по футболу — 2:2. Красно-белые ушли от поражения за последние пять минут встречи.