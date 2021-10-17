Сегодня, 17 октября, состоится заключительный соревновательный день международного турнира Budapest Trophy. В столице Венгрии произвольные программы представят одиночницы и спортивные пары.

Первыми на лёд выйдут юниорки. Девушки начнут произвольные программы в 11:30 по московскому времени.

После короткой программы лидерство захватила Барбора Вранкова из Чехии (55,69 балла). Второй идёт Вивьен Папп из Венгрии (54,07). Тройку замыкает единственная представительница России Каролина Коган, на счету которой 52,40 балла.

В 15:25 по Москве стартуют соревнования женщин. После короткой программы первые три места занимают россиянки. Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова лидирует с результатом 74,76. Второй идёт Майя Хромых — 72,82. Тройку замыкает чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова — 67,15.

В 19:02 произвольные прокаты покажут юниорские пары. В соревнованиях участвуют всего четыре дуэта — два из России и два из Италии. Россияне Анастасия Костюк и Дмитрий Чигирев лидируют (58,30), Екатерина Гейниш и Илья Миронов занимают второе место (55,98).

Закроют турнир взрослые пары, которые выйдут на лёд в 19:48. Российский дуэт Карина Акопова и Никита Рахманин набрали 68,10 балла в короткой программе и занимают промежуточное первое место.