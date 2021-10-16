Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала о планах на предстоящий чемпионат мира в Японии и следующий сезон. Спортсменка не уверена, что будет выступать в 2022 году.

«Я просто решила завершить соревнования в этом году, а в следующем, вероятно, отдохну. Моя цель на этом чемпионате мира – показать максимум того, что мне удалось подготовить всего за месяц тренировок. У меня был только один месяц. Говорите, я главная претендентка на золото? Не знакома с соперницами, ещё не видела здесь никого, поэтому не возмусь делать прогнозы», – цитирует Мельникову сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония) пройдет с с 18 по 24 октября. Ранее стало известно, что старт пропустят олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский.

В квалификации Ангелина Мельникова выступит 19 октября, в многоборье – 21-го числа. Финалы в отдельных упражнениях по расписанию запланированы на 23 и 24 октября.