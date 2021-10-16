«Сочи» установил клубный рекорд в чемпионате России по футболу. По итогам 11 туров подопечные Владимира Федотова поднялись на второе место в турнирной таблице.

Это лучший результат в истории «барсов». Ранее «Сочи» уже поднимался на второе место, однако на более ранних этапах — по итогам седьмых туров прошлого и нынешнего сезонов. После 11 туров команда никогда не была так высоко (10-е место в 2020 году и 6-е — в 2021-м).

На второе место сочинцы забрались благодаря сегодняшней победе над «Ростовом» со счётом 3:2. В параллельной встрече «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», дважды пропустив в заключительной пятиминутке (2:2), и опустилось на третью позицию.

«Сочи» одержал в 11 играх 7 побед и 4 раза проиграл. Команда отстаёт на 2 очка от «Зенита», который сегодня уступил тульскому «Арсеналу» 1:2.

«Сочи» был основан летом 2018 года после переезда в город санкт-петербургского «Динамо». В первый сезон команда заняла второе место в ФНЛ и поднялась в РПЛ. В дебютном сезоне южане финишировали в таблице 12-ми, в прошлом чемпионате стали пятыми и попали в Лигу конференций.