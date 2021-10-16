«Петербургский марафон» от команды организаторов Pushkin Run состоится 17 октября. Длинную дистанцию в 30 километров дополнят забеги-спутники на 5 км и 10 км.

В соревнованиях примут участие как любители, так и профессиональные спортсмены. Среди них – титулованные российские легкоатлеты Ринас Ахмадеев и Елена Седова, а также экс-игрок сборной России по футболу Алексей Смертин.

Участники самой длинной дистанции стартуют в 9:00 по московскому времени с Привокзальной площади в Пушкине, следуют по направлению к Санкт-Петербургу, продвигаясь к центру города по Московскому проспекту.

В 10:30 по мск к марафонцам присоединятся участники десятки. Их маршрут начинается от станции метро «Парк Победы». В 11:30 от сада «Олимпия» на Московском проспекте выбегают спортсмены, зарегистрировавшиеся на 5 км.

Участники всех дистанций финишируют на Дворцовой площади. Победители и призеры будут награждаться в абсолютном зачете и в возрастных группах.

Напомним, проведение 94-го традиционного «Петербургского марафона» было запланировано на 5 сентября. Однако старт пришлось перенести на полтора месяца из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.