«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу — 1:0. Единственный мяч на последней минуте первого тайма провёл Бен Чилуэлл. Команды играли в следующих составах:

«Брентфорд»: Рая, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Канос (Годдос, 72), Оньека (Форсс, 67), Нергор, Йенсен, Генри, Мбеумо, Тони

«Челси»: Менди, Чалоба, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта (Р. Джеймс, 89), Канте, Лофтус-Чик, Ковачич (Маунт, 65), Чилуэлл, Вернер, Лукаку (Хаверц, 77).

Лондонцы единолично возглавили таблицу Английской премьер-лиги, обойдя на 1 очко «Ливерпуль» — 19 против 18. Ещё на 1 очко отстаёт действующий чемпион Англии «Манчестер Сити».