Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал инцидент во время матча 11-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака» (2:2). В концовке первого тайма между футболистами обеих команд произошла массовая потасовка. Арбитр встречи Сергей Карасёв не стал удалять футболистов, показав жёлтые карточки Арсену Захаряну, Вячеславу Грулёву, Самюэлю Жиго и Георгию Джикии.

«Жиго очень эмоционально себя повел. Это неудивительно: напряженный матч, высокий накал страстей, — цитирует «Спорт-Экспресс» Шварца. — Рефери игру успокоил, взял ее под контроль, после этого никаких конфликтов не было. Мы обсудили этот момент с Жиго, не считаю, что там была провокация».

Предупреждение Жиго стало для него четвёртым в матче, он пропустит игру с «Зенитом».