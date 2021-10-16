Россияне Карина Акопова и Никита Рахманин заняли первое место по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy в столице Венгрии.

Пара из России получила за техническую часть 38,10 балла, а за компоненты — ровно 30,00. В результате дуэт лидирует с результатом 68,10 балла.

Второе место занимают Анастасия Метелкина и Даниил Паркман, представляющие Грузию. Их результат — 66,52.

В тройку входят Юлия Щетинина и Марк Мадьяр, представляющие Венгрию — 53,96.

Также в турнире принимают участие украинцы София Холиченко и Артём Даренский (51,99), итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (51,94), венгры Мария Павлова и Балаж Надь (51,37) и хорваты Лана Петранович и Антонио Соуза Кордейру (48,49).

Произвольные прокаты пары покажут завтра, 17 октября. Начало — в 19:48 по Москве.