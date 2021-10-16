Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогли выиграть турнир серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В финальном матче российско-казахстанский дуэт уступил тайваньке Си Сувэй и Элизе Мертенс из Бельгии, «посеянным» под номером 2.

Счёт по сетам — 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Си Сувэй и Мертенс. Матч длился 1 час 36 минут, победительницы сделали четыре подачи навылет против двух у соперниц, а также допустили три двойных ошибки, в то время, как Кудерметова и Рыбакина — четыре.

В первом сете теннисистки взяли друг у друга по две подачи, во втором Си Сувэй и Мертенс удалось сделать два брейка против трёх у соперниц.