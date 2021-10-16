Олимпийский чемпион по фигурному катанию-2002 Алексей Ягудин оказался в центре скандала. Телеведущего шоу «Ледниковый период» обвинили в ненависти к двукратной чемпионке мира и участнице телепроекта Евгении Медведевой.

Ягудин в Инстаграме опубликовал видео с соведущей Аиной Загитовой, пригласив зрителей к просмотру нового выпуска шоу.

В подписи к ролику Ягудин отметил всех участников «Ледникового периода», включая партнёра Евгении Медведевой Даню Милохина, но саму фигуристку не стал отмечать. Кроме того, он написал: «С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотру серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо».

В комментариях он уточнил, что к самой Медведевой относится нормально, но не к её поклонникам.

«У меня к Жене спокойное отношение, а к ее поклонникам – нет, — написал Ягудин Я стираю все оскорбления в адрес Алины и Жени, но медвеботы – неадекват».

Кроме того, Ягудин рассказал, что оставил эмодзи с аплодисментами в ответ на негативный комментарий о Медведевой, но заявил, что сделал это по ошибке, после чего стал получать оскорбления от её фанаток.

Загитова второй сезон подряд ведёт шоу «Ледниковый период» в паре с Ягудиным. Медведева выступает в этом сезоне как участница. Ранее сообщалось, что между фигуристками напряженные отношения, которые перекинулись и на поклонников.