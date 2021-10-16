«Зенит» сенсационно проиграл тульскому «Арсеналу», «Спартак» и «Динамо» провели напряжённое дерби, а «Сочи» вышел на второе место в РПЛ. Американская фигуристка избежала наказания за допинг. Щербакова, Хромых и Самодурова составили тройку лидеров после короткой программы в Будапеште. Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют в финале Индиан-Уэллса-2021, а Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина уступили в решающем матче. Самые интересные новости спорта 16 октября – в дайджесте Nevasport.

Карацев и Рублев вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв будут бороться за титул на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале они обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, 10:5.

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Филадельфию», Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счетом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Капризов набрал первое очко в сезоне, «Миннесота» обыграла «Анахайм»

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Американская фигуристка Калаланг попалась на допинге, но избежала наказания

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, не будет дисквалифицирована после сдачи положительной допинг-пробы.

«Зенит» драматично проиграл «Арсеналу». Дзюба забил на 88-й минуте, Кангва — на 90-й

Петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Арсенала» в матче 11-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Туле и завершилась со счетом 1:2 в пользу хозяев.

Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. На его счету 143 забитых мяча. Столько же раз отличился Олег Веретенников в период с 1992 по 2002 год.

В дебютном матче Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью на выезде

Матч 11 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Локомотивом» завершился со счетом 2:2. Эта игра стала первой для нового тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля.

«МЮ» проиграл «Лестеру» в напряжённой концовке, «Ман Сити» обыграл «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу — 2:4. Счёт открыл хавбек «МЮ» Мэйсон Гринвуд на 19-й минуте. Юри Тилеманс забил ответный мяч на 31-й минуте.

«Авангард» обыграл «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» забросили 11 шайб

Состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Щербакова выиграла короткую программу в Будапеште, Хромых и Самодурова — в тройке

Россиянка Анна Щербакова выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy, проходящем в столице Венгрии.

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», забив 2 гола в последней пятиминутке

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России по футболу — 2:2. Подопечные Руя Витории спаслись от поражения в заключительной пятиминутке.

«Сочи» выиграл у «Ростова» и вырвался на второе место в РПЛ

В Сочи завершился матч 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между местной командой и «Ростовом» (3:2). Все голы хозяева забили в первом тайме и вышли на вторую строчку таблицы.

«Лацио» обыграл «Интер» в центральном матче тура Серии A

«Лацио» одержал волевую победу над «Интером» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу — 3:1.

«Челси» обыграл «Брентфорд» и возглавил АПЛ

«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу — 1:0.

Акопова и Рахманин выиграли короткую программу в Будапеште

Россияне Карина Акопова и Никита Рахманин заняли первое место по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy в столице Венгрии.

Кудерметова и Рыбакина проиграли в финале «Премьера» в Индиан-Уэллсе

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина не смогли выиграть турнир серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

«Милан» отыгрался с «Вероной» с 0:2 и возглавил Серию A, Ибрагимович вернулся после травмы

«Милан» вышел в лидеры чемпионата Италии по футболу по итогам сегодняшнего игрового дня. В матче 8-го тура Серии A подопечные Стефано Пьоли одержали волевую победу над «Вероной» со счётом 3:2.

«Монако» без Головина проиграл «Лиону»

«Лион» победил «Монако» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу — 2:0.