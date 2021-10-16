Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о разговоре футболистов с президентом клуба Борисом Ротенбергом в концовке прошлого сезона. Южане в чемпионате России-2020/21 заняли рекордное для себя пятое место и попали в Лигу конференций.

«Наш руководитель сказал: «Если можем быть пятыми, то почему не можем быть четвёртыми, третьими, вторыми?» Сейчас мы думаем так, но двигаемся шаг за шагом», — цитирует «Чемпионат» Нобоа.

«Сочи» сегодня, 16 октября, одержал победу над «Ростовом» со счётом 3:2 и вышел на чистое второе место в таблице РПЛ. Ещё никогда южане не забирались на вторую строчку позднее седьмого тура.

От лидирующего «Зенита» «Сочи» отделяет 2 очка. Петербуржцы уступили в сегодняшнем матче «Арсеналу» 1:2.