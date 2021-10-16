«Милан» вышел в лидеры чемпионата Италии по футболу по итогам сегодняшнего игрового дня. В матче 8-го тура Серии A подопечные Стефано Пьоли одержали волевую победу над «Вероной» со счётом 3:2.

К 24-й минуте «россонери» уступали 0:2 — голами у веронцев отметились Джанлука Капрари (7-я минута) и Антони Барак (24-я минута).

Во втором тайме сперва Оливье Жиру на 59-й минуте отыграл один мяч. На 76-й минуте Франк Кесси реализовал пенальти, сравняв счёт. Через две минуты Корай Гюнтер забил мяч в свои ворота и принёс «Милану» победу.

На 77-й минуте в составе «Милана» на поле появился 40-летний Златан Ибрагимович. Швед восстановился после травмы и принял участие в матче впервые с 12 сентября.

Выигрыш вывел миланцев на первое место в Cерии A. На их счету 7 побед и 1 ничья, и с 22 очками они обогнали «Наполи» на один балл. При этом подопечные Лучано Спаллетти ещё не провели свою игру восьмого тура против «Торино», а в стартовых семи встречах одержали семь побед.