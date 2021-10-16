«Лион» победил «Монако» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу — 2:0. Счёт открыл Карл Экамби на 74-й минуте с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Джейсон Денайер увеличил преимущество хозяев.

В составе «Монако» игру пропускал российский полузащитник Александр Головин, получивший травму паха.

Победа подняла «Лион» в таблице на пятое место: на счету команды стало 16 очков после 10 игр.

«Монако» с 14 очками опустился на седьмую строчку.

Головин в текущем сезоне провёл семь матчей в Лиге 1, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. В предыдущей встрече с «Бордо» на его счету гол и пас.