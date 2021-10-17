Российскому бойцу Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights.

Во время пресс-конференции после боя российскому спортсмену вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Владимир сможет забрать коня с ипподрома в Пятигорске.

Минеев одержал победу над Исмаиловым в третьем раунде. Бой завершился нокаутом. Первые два отрезка поединка лидировал Магомед, но в в третьем раунде его покинули силы. Российский боец защитил чемпионский титул AMC Fight Nights в среднем весе. Спортсмены встретились во второй раз в карьере.

Прошлый бой между Исмаиловым и Минеевым состоялся в октябре 2018 года. Тогда сильнейшего выявить не удалось. Рефери зафиксировали ничью.