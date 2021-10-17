Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Владимира Минеева в главном поединке AMC Fight Nights 105 над Магомедом Исмаиловым.

«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес занимательную речь», – написал Дмитрий в своем Telegram-канале.

Поединок в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Первые два раунда лидировал Исмаилов, но в третьем преимущество перешло на сторону Минеева. Владимир защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе.

31-летний Минеев одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один бой завершился вничью. 35-летний Исмаилов победил 18 раз, трижды проиграл и один бой кончился ничьей.

Прошлая встреча бойцов прошла в октябре 2018. Тогда рефери зафиксировали ничью.