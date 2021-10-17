Главный тренер «Тампы» Джон Купер дал комментарий по поводу полученного повреждения российским форвардом Никитой Кучеровым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

«Его обследуют, когда мы вернемся домой. Он крепкий парень, надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло», – заявил Том Джулитти в Twitter.

Тренер «Тампы» добавил, что не может поставить диагноз, оставит эту работу специалистам. Он пока даже не смотрел повтор эпизода, в котором Кучеров получил травму.

28-летний россиянин после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем покинул лед. Скорее всего, он получил травму в области паха.

Никита Кучеров – двукратный обладатель «Кубка Стэнли» в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».