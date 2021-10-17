Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче третьего тура мужской Суперлиги.

Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга сообщает, что матч завершился со счетом 3:2 (30:32, 25:20, 25:16, 23:25, 15:10) в пользу хозяев поля.

«Победа за нами» Прекрасный выдался матч. Спасибо всем, кто нас поддерживал», – поблагодарил болельщиков клуб.

С трибун матч смотрел нападающий футбольного «Зенита» Сердар Азмун. Иранец остался в восторге от игры.

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга идет на пятом месте чемпионата России. Команда набрала 5 очков в трех матчах.

Лидирует в турнирной таблице «Зенит» из Казани. В активе клуба 9 очков. Команда провела 3 матча, «Зенит-Казань» пока не проиграл ни одной встречи.