Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру своего соотечественника и голкипера «Тампы» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Молний».

«Мы играли против очень крепкой команды, чьи ворота защищал один из лучших голкиперов в Лиге», – заявил Овечкин.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. Его признали первой звездой встречи.

Российский форвард добавил, что игру нужно забыть и двигаться дальше. Овечкин опечален тем, что «Вашингтон» упустил свои шансы. Он считает, что нужно было лучше играть в атаке. Александр, в целом, охарактеризовал игру положительно.

В матче получил повреждение еще один российский игрок Никита Кучеров. Хоккеист покинул лед после столкновения. Он держался за ногу в районе паха. Ранее Кучеров уже получал подобную травму.