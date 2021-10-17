Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о подготовке к чемпионату мира в японском Китакюсю. Турнир пройдет с 18 по 24 октября.

«Сегодня четвертый день как мы в Японии и, казалось бы, уже должны чуть акклиматизироваться. А сегодня я очень хочу спать весь день. Утром еле двигалась», – написала Мельникова в своем «сториз» в Instagram.

Спортсменка добавила, что обычно самый тяжелый день для нее в акклиматизации – третий, но в этот раз что-то пошло не так.

Российские спортсмены провели утреннюю тренировку в одиночестве. Остальные команды не приехали в гимнастический зал. Мельникова предположила, что они устали после вчерашней тренировки и не смогли акклиматизироваться.

Ангелина Мельникова – олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве и бронзовый призер ОИ в Токио в личном многоборье.