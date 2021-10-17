Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался после поражения от Владимира Минеева в поединке за чемпионской пояс AMC Fight Nights в среднем весе.

«Я потерял сознание от нехватки кислорода, от того, что не мог вдохнуть полной грудью. обычно со мной такого не случается», – заявил Исмаилов в своем Instagram.

Магомед добавил, что не чувствовал особых сложностей в бою с Владимиром. Он рассказал, что был приятно удивлен повелению Минеева после поединка. Он не стал праздновать победу, а подошел и помог встать, выразил уважение.

Исмаилов заявил, что он не заканчивает карьеру. Он планирует восстановиться после боя, а потом думать о будущем.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок прошел в октябре 2018 года и завершился вничью.