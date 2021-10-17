Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев пропустит встречу 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала». Информация размещена пресс-службой армейцев.

19-летний футболист травмировался в расположении молодежной сборной. Он повредил бедро. Яковлев не полетел с армейцами в Екатеринбург. Точные сроки лечения пока неизвестны. Они будут определены в ближайшие дни.

В текущем сезоне Яковлев вышел на поле в девяти матчах за ЦСКА. Форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Встреча 11-го тура между «Уралом» и ЦСКА состоится сегодня, 17 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Рефери матча – Артем Любимов из Санкт-Петербурга.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Урал» – аутсайдер. Команда идет на 14-м месте.