Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из Москвы (2:2).

«Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до концы сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», – заявил Игнатьев.

Напомним, вчера, 16 октября, команда под руководством Леонида Слуцкого принимала «Локомотив». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Железнодорожники сравняли счет на 90+3 минуте матча усилиями Рифата Жемалетдинова. Атака «Локо» началась с ошибки голкипера «Рубина» Юрия Дюпина. Он выбил мяч точно в ноги Марадишвили. Железнодорожники воспользовались ошибкой казанцев и реализовали момент.

Этот матч стал дебютным для главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля. Он сменил на посту Марко Николича.

«Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» занимает восьмую строчку.