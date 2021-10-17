Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете биатлонист Мартен Фуркад планирует занять место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Сейчас в комиссии есть два свободных места. На них претендуют 17 кандидатов, в том числе Мартен Фуркад, пятикратная чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Ирен Вюст, олимпийская чемпионка по горным лыжам Фрида Хансдоттер из Швеции. Выборы пройдут во время Олимпиады-2022.в Пекине. В голосовании будут участвовать олимпийцы.

Спортсмены заменят в комиссии экс-хоккеисту из Канады Хэйли Уикенхайзер и восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета состоит в том, чтобы доносить до него точку зрения спортсменов. Предполагается, что она всегда должна оставаться в основе решений олимпийского движения.