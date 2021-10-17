Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о психологическом давлении в теннисе.

«Мы нервничаем и можем быть напряжены. Часто у нас дрожат руки», – заявил Рублев в интервью пресс-службе АТР.

Российский теннисист посоветовал не забывать, что спортсмены тоже люди. Он назвал предстартовый мандраж частью спорта. 25-летний теннисист сказал, что спортсмены зависимы от этого состояния. Рублев признался, что ненавидит это чувство, но не может без него.

На турнире серии «Мастерс» в Индиал-Уэллсе Рублев проиграл американцу Томми Полу в третьем круге со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Также Андрей играл на турнире в парном разряде вместе с соотечественником Асланом Карацевым. Россияне попали в финал, но там уступили Джону Пирсу из Австралии и Филипу Полашеку из Словакии со счетом 3:6, 6:7 (5:7).