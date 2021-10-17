Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как на его подопечном – Александре Большунове, может сказаться перенесенная на верхней челюсти операция.

«У Большунова огромная база, и он в любой момент может выйти на старт и выдать хороший результат. До Олимпиады еще достаточно времени, чтобы выйти на пик формы», – заявил Бородавко.

Специалист добавил, что даже до операции он не планировал выводить Большунова на пик формы до ИГР. Лыжника будут готовить на Олимпиаду-2022 в Пекине. Однако Бородавко заявляет, что большую роль может сыграть психологическое состояние спортсмена. Ему тяжело восстанавливаться от операции. Тренер планирует планомерно проводить подготовку к сезону.

Александр Большунов – чемпион мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года. Лыжник – семикратный призер чемпионатов мира и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса. Спортсмен дважды побеждал на престижной многодневке Тур де Ски.