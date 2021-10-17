Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Clobal Камил Гаджиев рассказал о финансовой стороне поединка между бойцами из России Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Бюджет боя составил 1 миллион долларов. Соперники встречались в Сочи. Победу техническим нокаутом в конце третьего раунда одержал Минеев.

«Половина на гонорары. Остальное – рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелеты, гостиницы. Сочи – недешевый город», – заявил Камил Гаджиев.

Президент промоутерской компании заявил, что даже для того, чтобы покормить человека, нужно было потратить в разы больше, чем в другом городе.

Гаджиев сказал, что эффект от турнира должен наступить позже. Это будут новые рынки, партнеры и монетизация. Кроме того, с коммерческой точки зрения этот проект, по словам Гаджиева, один из самых успешных.