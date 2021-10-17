Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников выступил с обращением к части участников ВТБ Кубка Кремля из России.

«В сложившейся ситуации у меня нет ничего, кроме как огромного уважения и благодарности к Андрею Рублеву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву и быть не может», – заявил Кафельников в своем твиттере.

Экс-теннисист отметил, что зрители турнира с достоинством оценят поступок спортсменов, несмотря на усталость каждого их них.

Напомним, ранее первая ракетка России Даниил Медведев отказался от участия в ВТБ Кубке Кремля. Он заявил, что устал из-за насыщенного графика турниров в текущем году. Медведев сказал, что не чувствует готовности выступать на 100 процентов.

ВТБ Кубок Кремля пройдет с 18 по 24 октября.