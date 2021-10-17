Российские танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли второе место по итогам двух соревновательных дней на турнире Ice Star в Минске.

Фигуристы получили 166,95 баллов по итогам короткой и произвольной программ. За произвольный танец пара получила 100 баллов.

Ритмический танец фигуристы исполняли под музыку из фильма «Шоугелз», произвольный – на тему из фильма американского режиссера Гэри Росса «Голодные игры».

Россияне уступили хозяевам – белорусскими спортсменам. Виктория Семенюк и Илья Юхимчук заработали 171,61 балла. Замкнули тройку призеров Александра Самерсова и Кевин Ояла из Эстонии. Судьи оценили их выступление в 147,23 балла.

Тренер пары – Елена Соколова. В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебряные медали на втором этапе Кубка России и бронзу в финале.