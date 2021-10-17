Сегодня, 17 октября, в заключительный день турнира Budapest Trophy произвольные программы покажут россиянки Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

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Анна Щербакова лидирует после короткой программы на турнире Budapest Trophy. 17-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Судьи оценили прокат чемпионки мира-2021 в 74,76 балла.

Второе место заняла еще одна воспитанница Тутберидзе Майя Хромых. 15-летняя фигуристка без ошибок исполнила всю программу: двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Хромых получила от судей 72,82 балла.

На третьем месте расположилась Софья Самодурова. Чемпионка Европы-2019 без ошибок исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойного акселя и тройного лутца. Судьи оценили прокат в 67,15 балла.