Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на поражение команды из Санкт-Петербурга в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» со счетом 1:2.

«Я очень расстроен» Я не очень понимаю, почему Семак так ослабил команду. Нужно было брать 3 очка и все», – заявил Боярский.

Артист добавил, что он не понимает, почему команда проиграла. Боярский предположил, что проблема в невыходе в старте Клаудиньо. Артист отметил достижение Артема Дзюбы – он побил рекорд Веретенникова по голам в РПЛ.

Победа «Арсенала» позволила команде из Тулы подняться на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб Миодрага Божовича набрал 12 очков.

«Зенит» по-прежнему лидирует. Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте с 23 очками в 11 играх.